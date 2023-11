CWC ODI World Cup 2023 Indian team journey: विश्व कप में शानदार प्रदर्शन, हुसैन ने कहा-कल की सुर्खियां कोहली, अय्यर और शमी को लेकर होगी, लेकिन वास्तविक नायक रोहित है

Highlights न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर 12 वर्षों में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम का वास्तविक नायक रोहित शर्मा है। भारतीय टीम की संस्कृति को बदल दिया है।

CWC ODI World Cup 2023 Indian team journey: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने मौजूदा विश्व कप में बेफिक्र क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम की संस्कृति बदलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें टीम का असली नायक करार दिया। भारतीय टीम ने मौजूदा वनडे विश्व कप में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अपने सभी 10 मैच जीते हैं।

उसने बुधवार को यहां पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर 12 वर्षों में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। हुसैन ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा,‘‘कल की सुर्खियां विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी को लेकर होगी, लेकिन भारतीय टीम का वास्तविक नायक रोहित शर्मा है, जिसने इस भारतीय टीम की संस्कृति को बदल दिया है।’’

भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक बल्लेबाजी की है और कप्तान रोहित ने हर मैच के शुरू में ही ताबड़तोड़ रन बनाकर टीम के लिए शानदार मंच तैयार किया है। सेमीफाइनल में भी उन्होंने 29 गेंद पर चार चौकों और इतने ही छक्काें की मदद से 47 रन बनाए।

Most sixes in a calendar year across all formats. [Full Member nation]



Rohit Sharma - 78 sixes in 2019.

Rohit Sharma - 77* sixes in 2023.

Rohit Sharma - 74 sixes in 2018.

Surya - 74 sixes in 2022.

Rohit Sharma - 65 sixes in 2017. pic.twitter.com/Hf7YGA6NYC — Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2023

हुसैन ने कहा,‘‘मेरा मानना है कि आज का असली नायक रोहित है। ग्रुप चरण और नॉकआउट चरण के मैच भिन्न होते हैं तथा कप्तान ने दिखाया कि वह नॉकआउट चरण में भी बेफिक्र क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने अपने रवैए से स्पष्ट संदेश भेज दिया था।’’