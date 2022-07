टेलर कॉर्नल को बोल्ड कर उमेश यादव ने काउंटी चैंपियनशिप में खाता खोला, देखें वीडियो

Highlights चेतेश्वर पुजारा, आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और कृणाल पंड्या काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उमेश यादव पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं।

लंदनः भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने मिडिलसेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप में वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ अपना पहला विकेट हासिल किया। उन्होंने टेलर कॉर्नल का विकेट लिया। यादव पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सराहना की और उन्हें बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

Umesh bhai doing what he does best on his @CountyChamp debut for Middlesex! 💜

pic.twitter.com/vFK19i58NX