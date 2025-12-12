टीम इंडिया से बाहर, SMAT में नीतीश रेड्डी ने पहले मैच में ली हैट्रिक, आंध्र प्रदेश की हार

HighlightsAndhra vs Madhya Pradesh, Super League Group A: मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने आंध्र प्रदेश की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया।Andhra vs Madhya Pradesh, Super League Group A: आंध्र प्रदेश के खिलाफ कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। Andhra vs Madhya Pradesh, Super League Group A: टीम मात्र 112 रनों पर ऑल आउट हो गई।
Andhra vs Madhya Pradesh, Super League Group A: नीतीश रेड्डी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में हैट्रिक ली। मध्य प्रदेश ने पुणे में आंध्र प्रदेश के खिलाफ कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। नीतीश की शानदार पारी से पहले मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने आंध्र प्रदेश की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। ऑफ स्पिनर शिवम शुक्ला (4-23), मध्यम गति के गेंदबाज त्रिपुरेश सिंह (3-31) और राहुल बाथम (2-9) ने आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों को बुरी तरह से धो डाला।
नीतीश की 27 गेंदों पर खेली गई 25 रनों की पारी आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, क्योंकि उनकी टीम मात्र 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में, नीतीश की हैट्रिक के कारण मध्य प्रदेश का स्कोर 14/3 हो गया। पावरप्ले के तुरंत बाद वेंकटेश अय्यर आउट हो गए, जिससे आंध्र प्रदेश को जीत की उम्मीद जगी। इसके बाद बाथम और ऋषभ चौहान ने मिलकर 73 रनों की साझेदारी की, जिससे मैच आंध्र प्रदेश की पकड़ से बाहर हो गया। मध्य प्रदेश ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
हरियाणा बनाम राजस्थान
अंशुल कंबोज (2-24) और इशांत भारद्वाज (2-24) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान 132/8 पर सिमट गया। इसके बाद हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार ने 41 गेंदों में 60 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। हरियाणा ने सात विकेट से और 3.4 ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।
राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती झटके लगे और पावरप्ले में ही चार विकेट गिर गए। सलामी बल्लेबाज शुभम गढ़वाल (33) 11वें ओवर में आउट हो गए, जिससे उनकी टीम 100 से कम के स्कोर के खतरे में आ गई।
महिपाल लोमरोर (37*), मानव सुथार (15) और राहुल चाहर (20) ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो। लेकिन उनके प्रयास भी जीत के लिए काफी नहीं थे। अंकित ने टीम के अन्य शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 37, 52 और 40 रनों की तीन महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं और जीत सुनिश्चित की।