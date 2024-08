Watch Shamar Joseph: आंधी में कुछ यूं उड़े मेहमान, शामार जोसेफ तूफान, ब्रिस्बेन में 7 और गुयाना में 5 विकेट, देखें वीडियो

Highlights Shamar Joseph WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: पहले दिन 17 विकेट गिरे। Shamar Joseph WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: 82.2 ओवर की बल्लेबाजी की। Shamar Joseph WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: दोनों टीम ने 257 रन बनाए।

Shamar Joseph WI vs SA 2nd Test 2024 Day 1 Live Score: वेस्टइंडीज के 24 वर्षीय खिलाड़ी शामार जोसेफ ने मेहमान दक्षिण अफ्रीका को घुटने पर बैठा दिया। शामार जोसेफ ने 14 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 33 रन देकर 5 विकेट झटके। पहली बार करियर में पांच विकेट अपने नाम किया। जोसेफ ने पांच विकेट लेकर घरेलू सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट का स्वाद चखा। दूसरे और अंतिम टेस्ट में 17 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार किया। तेज गेंदबाज जोसेफ के 33 रन पर पांच विकेट की बदौलत प्रोटियाज टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 160 रन पर सिमट गई।

Shamar Joseph's 1st Test wicket on homesoil and it's a double wicket maiden!

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वियान मुल्डर ने 18 रन देकर चार विकेट लेकर अच्छा जवाब दिया। त्रिनिदाद में बारिश से प्रभावित ड्रा हुए पहले टेस्ट के लिए बाहर किए गए जोसेफ ने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सीरीज के बाद फॉर्म और ऊर्जा फिर से हासिल कर लिया। उन्होंने ब्रिस्बेन में आश्चर्यजनक रूप से सात विकेट लेकर इंडीज को 27 साल के बाद पहली टेस्ट सफलता दिलाई थी।

गुयाना के तेज गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाज एड्रियन मार्कराम को आउट किया। 24 वर्षीय जोसेफ ने अपने तीसरे टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने के बाद कहा कि घर पर ऐसा करना एक शानदार अहसास है। मैं वास्तव में यहां प्रोविडेंस में ज्यादा नहीं खेला हूं और मुझे खुशी है कि मैं आज प्रदर्शन करने चयनकर्ता को जवाब दे दिया है।

