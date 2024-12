Border-Gavaskar series 2024: ‘किंग’ कोहली से बेहतर कोई ‘मेंटोर’ नहीं?, नेट्स पर नई-पुरानी गेंद का रोहित शर्मा ने किया सामना, देखें वीडियो

Highlights युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए ‘किंग’ कोहली से बेहतर कोई ‘मेंटोर’ नहीं मिल सकता। कोहली जब कप्तान थे तो वह ट्रेनिंग सत्र के दौरान खिलाड़ियों से काफी बातें किया करते थे। जसप्रीत बुमराह के साथ कोहली खिलाड़ियों से उत्साहपूर्वक बात करते देखे गए और रोहित सहित सभी ने उनकी बात ध्यान से सुनी।

Border-Gavaskar series 2024: विराट कोहली जब कप्तान थे तो ट्रेनिंग सत्रों के दौरान वह सभी के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने फिर यहां अभ्यास के दौरान अपने साथी खिलाड़ियों को संबोधित किया। एडिलेड में दिन रात्रि मैच में मिली 10 विकेट की हार के बाद मेहमान टीम को श्रृंखला के महत्वपूर्ण तीसरे टेस्ट में खेलने से पहले थोड़ी प्रेरणा की जरूरत थी और टीम के युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए ‘किंग’ कोहली से बेहतर कोई ‘मेंटोर’ नहीं मिल सकता। कोहली जब कप्तान थे तो वह ट्रेनिंग सत्र के दौरान खिलाड़ियों से काफी बातें किया करते थे।

It is time to look ahead.



Preparations for the Brisbane Test starts right here in Adelaide.#TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/VfWphBK6pe— BCCI (@BCCI) December 10, 2024