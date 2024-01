Sachin Tendulkar Watch: ओल्ड इज गोल्ड!, 50 वर्षीय सचिन ने फिर खोले हाथ, एक विकेट और 16 गेंद में 27 रन, देखें वीडियो

Highlights शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों को खुश कर दिया। एक पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड! तेंदुलकर ने मुरलीधरन की गेंद पर आक्रामक शॉट लगाने का प्रयास किया।

Sachin Tendulkar Watch: एक पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड! भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने "वन वर्ल्ड बनाम वन फैमिली" नामक टी20 प्रदर्शनी मैच के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों को खुश कर दिया। वन वर्ल्ड टीम का नेतृत्व करते हुए तेंदुलकर ने केवल 16 गेंदों पर 27 रनों की तेज पारी खेली और एक विकेट लिया।

Batting or bowling – why choose when you're Sachin Tendulkar? 🤩👊🏻



The legend is back to show us how it's done in the 'One World One Family Cup 2024'! 💪#Cricketpic.twitter.com/tRhsIM4pzR