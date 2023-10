Rohit Sharma-Chris Gayle six-hitting record: यूनिवर्सल बॉस तो यूनिवर्सल बॉस है..., सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने पर बोले हिटमैन, देखें वीडियो

Highlights 16 चौके और पांच छक्के लगाए। क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रोहित के नाम अब 556 छक्के हो गए हैं।

Rohit Sharma-Chris Gayle six-hitting record: रोहित शर्मा ने ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़ अपने नाम कर लिया। कई रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखा लिया। रोहित शर्मा ने विश्व कप खेल में किसी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास कायम किया। 16 चौके और पांच छक्के लगाए।

कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (तीन प्रारूपों को मिलाकर) में सबसे अधिक छक्कों के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गेल ने अपने करियर में 553 रन बनाए थे। रोहित के नाम अब 556 छक्के हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें इस सफर में खुद ‘यूनिवर्सल बॉस’ से प्रेरणा ली है।

अफगानिस्तान के खिलाफ फिरोजशाह कोटला मैदान पर विश्व कप के मैच में रोहित ने 81 गेंद में 131 रन बनाये। उन्होंने पांच छक्के लगाकर तीनों प्रारूपों में 556 छक्के पूरे किये जो गेल से तीन ज्यादा है। रोहित ने 453 मैचों में यह आंकड़ा छुआ जो गेल से 30 मैच कम है । रोहित ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किये गए वीडियो में कहा ,‘यूनिवर्सल बॉस तो यूनिवर्सल बॉस है । मैंने उनसे ही प्रेरणा ली है ।

इतने साल में हमने देखा है कि वह छक्के लगाने की मशीन है।’ उन्होंने कहा ,‘‘ वह भी यही जर्सी (नंबर 45) पहनता है। मुझे यकीन है कि वह खुश होगा क्योंकि 45 नंबर की जर्सी के नाम ही विश्व रिकॉर्ड है।’ रोहित ने कहा कि छक्के लगाने की काबिलियत हासिल करने में काफी मेहनत लगी है।

उन्होंने कहा ,‘‘ जब मैंने खेलना शुरू किया तो कभी सोचा नहीं था कि छक्के लगा सकूंगा। इसके लिये काफी मेहनत की है और मुझे खुशी है कि वह रंग लाई।’ उन्होंने कहा ,‘मैं कभी संतुष्ट नहीं होता और मैं इस लय को कायम रखना चाहता हूं।

मेरा फोकस उसी पर है। मेरे लिये यह खुशी का छोटा सा पल है।’ उन्होंने कहा ,‘यह विश्व कप है जिसका प्रारूप अलग है। नौ लीग मैच , सेमीफाइनल और फिर फाइनल। हमारे लिये यह महत्वपूर्ण है कि मैच दर मैच रणनीति बनाएं।’