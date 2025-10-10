और ये रहा सिक्स?, अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में 2 घंटे तक अभ्यास, रोहित शर्मा ने दिखाए तेवर, वीडियो

ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 19:45 IST2025-10-10T19:44:58+5:302025-10-10T19:45:41+5:30

watch Rohit Sharma Trains Shivaji Park Ahead of Australia ODI Series And here's six practices Abhishek Nair for 2 hours shows his attitude video | और ये रहा सिक्स?, अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में 2 घंटे तक अभ्यास, रोहित शर्मा ने दिखाए तेवर, वीडियो

photo-lokmat

Highlightsशुभमन गिल को भारतीय एकदिवसीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था।ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है।

मुंबईः रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय एकदिवसीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के दौरान वापसी करेंगे। ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे। 38 साल के रोहित ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था।

भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था। रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है।

दोनों महान बल्लेबाज पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

Open in app
टॅग्स :Rohit SharmaAustraliaMumbaiAustralia Cricket Teamरोहित शर्माऑस्ट्रेलियामुंबईऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम