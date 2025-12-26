सिक्किम के खिलाफ 155 रन और उत्तराखंड के खिलाफ 0 रन, स्लिप में शानदार कैच लेकर गुलाबी शहर जयपुर में छा गए रोहित शर्मा, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 26, 2025 16:57 IST2025-12-26T16:51:51+5:302025-12-26T16:57:17+5:30

Highlightsरोहित ने फर्स्ट स्लिप पर एक बेहतरीन कैच लेकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान फर्स्ट स्लिप पर एक शानदार कैच पकड़ा। दूसरे मैच में उत्तराखंड के खिलाफ 0 पर आउट हो गए। 

जयपुरः ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा की कहानी अलग है। फैंस हर अंदाज पर खुशी मनाते हैं। सात साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले रोहित शर्मा ने पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ शतकीय पंच पूरा किया। 94 गेंद में 155 रन बनाए और लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी की। दूसरे मैच में उत्तराखंड के खिलाफ 0 पर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 26 दिसंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान फर्स्ट स्लिप पर एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित को बल्लेबाजी करते देखने के लिए खचाखच भरे स्टेडियम में जमा दर्शक उस समय निराश हो गए, जब वह गोल्डन डक पर आउट हो गए। सस्ते में आउट होने के बाद, रोहित ने फर्स्ट स्लिप पर एक बेहतरीन कैच लेकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

तीसरे ओवर में उन्होंने कमल सिंह के बल्ले के बाहरी किनारे पर कैच लपककर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर रोहित के कैच लेते ही स्टेडियम में शोर का स्तर बढ़ गया और दर्शक खुशी से झूम उठे। मुकाबले को देखने के लिये 20000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में जमा थे और सभी के लिये वजह सिर्फ एक थी ..रोहित शर्मा।

