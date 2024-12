WATCH R Ashwin: साथियों और सहयोगी स्टाफ के साथ मस्ती?, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो, देखें आप कहेंगे वाह...

Highlights मैदान पर कई मुकाबले यादगार रहे। अंतरराष्ट्रीय करियर की याद दिलाएंगे। कई ऐसी यादें हैं जो ताउम्र उनके साथ बनी रहेंगी।

WATCH R Ashwin: मैदान पर बेहद दृढ़ और कड़क नजर आने वाले रविचंद्रन अश्विन ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह बदले हुए नजर आते हैं जहां उन्हें अपने साथियों और सहयोगी स्टाफ के साथ मस्ती करने के लिए जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अश्विन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद कुछ फुटेज जारी किए हैं जिसमें इस ऑफ स्पिनर को इनडोर नेट सुविधा में सहयोगी स्टाफ से गेंदबाजी का सबक लेते हुए दिखाया गया है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘मैदान पर कई मुकाबले यादगार रहे।

The countless battles on the field are memorable ❤️



But it's also moments like these that Ashwin will reminisce from his international career 😃👌



Check out @ashwinravi99 supporting his beloved support staff 🫶#TeamIndia | #ThankYouAshwin