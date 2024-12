Highlights Nitish Kumar Reddy India vs Australia: मेहमान बल्लेबाज द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी हैं। Nitish Kumar Reddy India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया में एक ही सीरीज में आठ छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हैं। Nitish Kumar Reddy India vs Australia: सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्कों की संख्या 8 कर ली।

Nitish Kumar Reddy India vs Australia: मेलबर्न में चौथे टेस्ट के तीसरे दिन जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी स्थिति में थी, तब नितीश कुमार रेड्डी शनिवार को आठवें नंबर पर शतक जमाकर भारत के लिए संकटमोचक साबित हुए। 21 साल में शतक पूरा किया। पारी के दौरान रेड्डी ने भारतीय क्रिकेट में पहली बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्कों की संख्या 8 कर ली। वह ऑस्ट्रेलिया में एक ही सीरीज में आठ छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हैं। मेहमान बल्लेबाज द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है और टीम इंडिया अभी भी 116 रन पीछे है और एक विकेट शेष है। रेड्डी 105 पर नाबाद है और इसके साथ मोहम्मद सिराज 2 पर नाबाद हैं।

- Sacrificed his job.

- Retired 25 years early.

- Gave his full attention to Nitish Kumar Reddy.

- Took him to training and gave all the facilities he could despite financial conditions.



