Nathan McSweeney OUT Australia Squad: हां मैं टूट चुका हूं?, चैनल 7 से बात करते हुए नाथन मैकस्वीनी ने स्वीकारा, देखें वीडियो

Highlights Nathan McSweeney OUT Australia Squad: अगले मौके के लिये खुद को तैयार करूंगा। Nathan McSweeney OUT Australia Squad: अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपकी जगह सुरक्षित नहीं है। Nathan McSweeney OUT Australia Squad: चार बार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आउट किया।

Nathan McSweeney Border-Gavaskar Test series series: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी ने स्वीकार किया कि वह भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी दो मैचों के लिये टीम में जगह नहीं मिलने से टूट चुके हैं लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके दोबारा टीम में जगह बनाने का वादा भी किया । मैकस्वीनी को बाहर करके युवा सैम कोंटास को टीम में जगह दी गई है । मैकस्वीनी ने चैनल 7 से कहा ,‘हां मैं टूट चुका हूं। आस्ट्रेलिया के लिये खेलने का मेरा सपना सच हुआ लेकिन उस तरह से नहीं, जैसे मैं चाहता था।’

🗣️ "Devastated, I get the dream come true and then didn't quite work out the way I wanted.



"But it's all part of it and I'll get my head down..."



Nathan McSweeney on being dropped, and what comes next #AUSvINDpic.twitter.com/5tVikWsIml