WATCH: ईशान किशन ने लगातार दो छक्के लगाकर बुची बाबू टूर्नामेंट में लगाया पूरा किया धमाकेदार शतक

Highlights 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने मैच के दूसरे दिन झारखंड के लिए शतक बनाया वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए और 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया पचास रन के आंकड़े तक पहुंचने के बाद, ईशान ने गियर बदला और सिर्फ 86 गेंदों में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया

Buchi Babu Tournament 2024: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने शुक्रवार (16 अगस्त) को अपनी राज्य टीम के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज झारखंड के लिए चल रही बुची बाबू ट्रॉफी में खेल रहे हैं और मध्य प्रदेश के खिलाफ पहले दिन अपनी विकेटकीपिंग से प्रभावित करने के बाद, ईशान ने दूसरे दिन अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरीं।

26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने मैच के दूसरे दिन झारखंड के लिए शतक बनाया। वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए और 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पचास रन के आंकड़े तक पहुंचने के बाद, ईशान ने गियर बदला और सिर्फ 86 गेंदों में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान को अपना शतक पूरा करने के लिए लगातार दो छक्के लगाते हुए देखा जा सकता है।

क्रीज पर रहने के दौरान उन्होंने कुल 107 गेंदों का सामना किया और पांच चौकों और 10 छक्कों की मदद से 114 रन बनाए। बुची बाबू ट्रॉफी के बाद ईशान 5 सितंबर से शुरू होने वाली दुलीप ट्रॉफी में खेलेंगे। उन्हें इंडिया डी टीम में शामिल किया गया है, जिसका नेतृत्व श्रेयस अय्यर करेंगे।

Ishan Kishan hits back to back sixes to reach 86 ball century in Buchi Babu tournament. 🤯



- Welcome back, Kishan...!!! ⭐pic.twitter.com/a7Nw1hgs7H