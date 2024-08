WATCH Ball of The Century: जयसूर्या ने ब्रुक को आउट कर वॉर्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की यादें ताजा कर दीं, देखें वीडियो

Highlights WATCH Ball of The Century: जयसूर्या ने शेन वार्न की तरह गेंद डाला। WATCH Ball of The Century: पुरानी यादें जिसने हैरी ब्रूक को हैरान कर दिया। WATCH Ball of The Century: 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' फेंकी गई थी।

WATCH Ball of The Century: ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर शेन वार्न ने 1993 में 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' फेंकी थी, श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 2024 में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को शानदार अंदाज में आउट कर 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की यादें ताजा कर दीं। जयसूर्या ने शेन वार्न की तरह गेंद डाला। वॉर्न ने ओल्ड ट्रैफर्ड में महान गेंद फेंकी थी और जयसूर्या ने प्रशंसकों को याद दिला दी। ओल्ड ट्रैफर्ड में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के दौरान एक रिपर के साथ पुरानी यादें जिसने हैरी ब्रूक को हैरान कर दिया। मूल रूप से 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' फेंकी गई थी, वहां जयसूर्या की एक और ऐसी ही गेंद देखी गई।

Take a bow Prabath Jayasuriya 🤩



What a delivery to remove Harry Brook for 56 👏 #ENGvsSL#TestCricketpic.twitter.com/1VlYJsZ1Kw — Mr. Ali shaikh (@MrAlishaikh7) August 22, 2024

ब्रूक के पास कोई उत्तर नहीं था। बोल्ड हो गए। बॉलर ने ब्रूक को आगे आने का लालच दिया। लेकिन गेंद जल्द ही घूम गई और ऑफ स्टंप के ऊपर से टकराकर बल्लेबाज को धोखा दे गई। यह लगभग तीन दशक पहले माइक गैटिंग को आउट करने वाली वॉर्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की याद दिलाने वाली जादुई डिलीवरी थी।

ऑस्ट्रेलिया के महान लेग-स्पिन वार्न जिनकी दो साल पहले 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। एशेज क्रिकेट में अपनी पहली गेंद को ओल्ड ट्रैफर्ड में वह गेंद डाली थी। जो लेग-स्टंप के बाहर पिच हुई थी और फिर ऑफ-बेल को क्लिप करने के लिए माइक गैटिंग को मात दी थी। दिवंगत रिची बेनौद ने टेलीविजन कमेंट्री के दौरान टिप्पणी की। गैटिंग को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है।