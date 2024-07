WATCH: विराट कोहली को नहीं पहचान सके एक मशहूर फुटबॉलर, पूछा- क्या वह किसी तरह के बड़े खिलाड़ी हैं? देखें

Highlights दिग्गज स्वीडिश स्ट्राइकर ज़्लाटन इब्राहिमोविक कोहली को पहचान नहीं पाए उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भी पहले उनके बारे में नहीं सुना था फुटबॉलर ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं देखा

WATCH: विराट कोहली यकीनन दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं और उन्हें अपने ही देश में एक अरब लोग पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 270 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। हालांकि, एक शख्स जो उन्हें नहीं पहचानता, वह है दिग्गज स्वीडिश स्ट्राइकर ज़्लाटन इब्राहिमोविक। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर 'IShowSpeed' के साथ एक वीडियो फिल्माते हुए, इब्राहिमोविक विराट कोहली को पहचान नहीं पाए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भी पहले उनके बारे में नहीं सुना था। स्पीड ने कोहली को क्रिकेट का 'GOAT' (ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम) बताया।

सबसे पहले, स्पीड (असली नाम डैरेन जेसन वॉटकिंस जूनियर) ने इब्राहिमोविक से पूछा कि क्या वह विराट कोहली को जानते हैं। इब्राहिमोविक से 'नहीं' सुनने के बाद, स्पीड ने उन्हें कोहली की एक तस्वीर दिखाई। हालांकि, स्पीड को बहुत आश्चर्य हुआ जब इब्राहिमोविक उन्हें पहचान नहीं पाए। जब स्पीड ने उन्हें कोहली की तस्वीर दिखाई तो इब्राहिमोविक ने कहा, "नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं देखा। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन नहीं। क्या वह किसी तरह के बड़े खिलाड़ी हैं?"

