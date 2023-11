Watch: 4,4,4,6,6 यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंटरनेट पर लगाई आग

Highlights जायसवाल ने सीन एबॉट की पांच गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 24 रन बनाए भारत के सलामी बल्लेबाज ने 25 गेंदों में 53 रन बनाए भारत ने 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 335/4 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया

India vs Australia, 2nd T20I: यशस्वी जायसवाल ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान सिर्फ 24 गेंदों पर शानदार अर्धशतक लगाया। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज ने अपनी इस विस्फोटक पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ उनके दबदबे का एक प्रमुख उदाहरण भारतीय पारी के चौथे ओवर में देखने को मिला जब जायसवाल ने सीन एबॉट की पांच गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 24 रन बनाए।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ओवर की पहली तीन गेंदों पर तीन चौके लगाए और चौथी गेंद पर उन्होंने एबॉट की गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। एक गेंद बाद, परिणाम एक बार फिर वैसा ही था क्योंकि उन्होंने उसी क्षेत्र को निशाना बनाया और ओवर के दूसरे छक्के के लिए आसानी से सीमा रेखा पार कर दी। जबकि अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं बना, ओवर से 24 रन बने और प्रशंसक जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी का अनुभव करके रोमांचित थे।

Yashasvi was in the mood tonight 😌



Scoring a breathtaking half-century in just 24 balls & leaving us in awe! 🤯#INDvAUS#JioCinemaSportspic.twitter.com/gIGNUtmjvO