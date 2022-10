टीम इंडिया को झटका, तेज गेंदबाज बाहर, इस खिलाड़ी को किया गया शामिल

Highlights दीपक चाहर की जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंदौर में तीसरे और अंतिम टी20 मैच के बाद चाहर की पीठ में अकड़न थी। लखनऊ में खेले गये पहले वनडे में भारत की अंतिम एकादश में शामिल नहीं हो पाये थे।

रांचीः स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के बाकी बचे दो एकदिवसीय के लिए चोटिल दीपक चाहर की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सीरीज का दूसरा एकदिवसीय मैच रविवार को यहां खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘ अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला के बचे हुए मैचों के लिए दीपक चाहर की जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है।’’

Washington Sundar replaces Deepak Chahar in ODI squad for series against South Africa



