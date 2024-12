Virat Kohli Viral Video: मैदान में हरभजन सिंह को चिढ़ाते नजर आए विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर ने किया रिएक्ट; देखें वीडियो

Virat Kohli Viral Video: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ब्रिसबेन के गाबा में इस समय टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी गाबा में मौजूद हैं। इस बीच, गाबा के मैदान से एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के बीच हल्की-फुल्की मस्ती देखने को मिली। मौसम ने खेल बिगाड़ दिया और मैच रद्द होने से पहले केवल 13.2 ओवर का खेल हो सका, लेकिन दोनों ने अपने अचानक डांस और मजाकिया अंदाज से माहौल को खुशनुमा बना दिया, जो जल्द ही वायरल हो गया।

यह वाकया दिन के खेल की शुरुआत से पहले हुआ, जब कोहली को डांस करते हुए देखा गया, जिसे देखकर हरभजन हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। कोहली की चंचल ऊर्जा संक्रामक थी, और उन्होंने हरभजन को भी मस्ती में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

