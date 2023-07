WATCH: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले बीच वॉलीबॉल खेलते दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी

Highlights भारत का आगामी वेस्टइंडीज दौरा 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगा बीसीसीआई ने बारबाडोस में बीच वॉलीबॉल खेलते हुए 'मेन इन ब्लू' का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया वीडियो में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी समुद्र किनारे वॉलीबॉल सत्र का आनंद लेते नजर आ रहे हैं

India vs West Indies Tests: भारत का आगामी वेस्टइंडीज दौरा 12 जुलाई से दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगा। अधिकांश भारतीय खिलाड़ी आगामी भारत बनाम वेस्ट इंडीज बहु-प्रारूप श्रृंखला की तैयारी शुरू करने के लिए कैरेबियन द्वीप पर पहुंच गए हैं। इस बीच, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बारबाडोस में बीच वॉलीबॉल खेलते हुए 'मेन इन ब्लू' का एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया।

वीडियो में विराट कोहली, ईशान किशन और रविचंद्रन समेत कई स्टार खिलाड़ी समुद्र किनारे वॉलीबॉल सत्र का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने कमेंट सेक्शन में 'वेलकम' लिखा। ईशान किशन ने बारबाडोस में टीम इंडिया के बीच वॉलीबॉल सत्र को शूट करने के लिए कैमरा संभाला। कैमरामैन - ईशान ने लेंस के पीछे कैसा प्रदर्शन किया #WIvIND, बीसीसीआई ने वीडियो के कैप्शन में लिखा।

