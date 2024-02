IND vs ENG: 'संकट में किंग कोहली', विराट का रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे यशस्वी जायसवाल!

Highlights टेस्ट सीरीज में भारत 3-1 से आगे जायसवाल ने 4 मैचों में 655 रन बनाए विराट कोहली-सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब जायसवाल

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत 3-1 से सीरीज जीतकर आगे है। वहीं, सीरीज का आखिरी और 5वां मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतकर सीरीज 4-1 से खत्म करना चाहगा। इंग्लैंड घर लौटने से पहले धर्मशाला टेस्ट जीतना चाहेगा। इस सीरीज में किंग कोहली बाहर रहे हैं और अब उनका रिकॉर्ड संकट में है।

In this Century, Virat Kohli has scored most runs in a Test series for India - 692.



Jaiswal needs 38 runs more to break the record. 🇮🇳 pic.twitter.com/VMLHNDzY7P