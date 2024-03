Virat Kohli Rcb IPL 2024: फाफ और अलजारी आरसीबी शिविर पहुंचे, 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, आखिर कब जुड़ेंगे किंग कोहली

Highlights क्रिकेट निदेशक मो बबाट के मार्गदर्शन में शिविर में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे। पसंदीदा सितारों की झलक देखने का मौका मिलता है।

Virat Kohli Rcb IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग से पहले अपने शिविर की शुरुआत की लेकिन उसके स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अगले कुछ दिन में टीम से जुड़ेंगे। आरसीबी को आईपीएल में गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 22 मार्च को पहला मैच खेलना है। अधिकांश घरेलू खिलाड़ी नये मुख्य कोच एंडी फ्लावर और क्रिकेट निदेशक मो बबाट के मार्गदर्शन में शिविर में पहुंच गए हैं। कप्तान फाफ डु प्लेसी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ भी शिविर में पहुंच गए हैं।

We usually do a 9 AM video, but here is one at 9 PM. 😉



Watch Captain Faf, Gaffer Andy speak on Day 1⃣ of the RCB camp. This is @bigbasket_com presents Bold Diaries. 🎥



Fully charged 🔋⚡️



Our Indian left-arm duo - Rajan Kumar and Yash Dayal are all set to hit the motor running!

कोहली पितृत्व अवकाश के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा ,‘कोहली अगले कुछ दिन में पहुंचेंगे।’ कोहली टीम के सालाना कार्यक्रम ‘आरसीबी अनबॉक्स’ में भी पहुंच सकते हैं, जिसमें प्रशंसकों को अपने पसंदीदा सितारों की झलक देखने का मौका मिलता है।

डु प्लेसी ने आरसीबी ‘बोल्ड डायरीज’ में कहा ,‘फ्लावर शानदार कोच है और टीम खुशकिस्मत है कि वे हमारे साथ है।’ वहीं फ्लावर ने कहा ,‘‘हम आरसीबी की कहानी का नया अध्याय लिखेंगे और यह हमारी खुशकिस्मती है। हम इसे लेकर काफी रोमांचित हैं।’