दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अक्टूबर 2022 के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुने गए हैं। सोमवार को आईसीसी की ओर से इसकी घोषणा की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा, खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद विराट कोहली को अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कोहली ने एशिया कप 2022 और वर्तमान में चल रहे आईसीसी टी20 विश्वकप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

Virat Kohli named the ICC Men's Player of the Month for October 2022 after some outstanding performances in the shortest format of the game: International Cricket Council (ICC)



(Pic - ICC) pic.twitter.com/Jtb0tNxA9R