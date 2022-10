एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं, विराट कोहली ने कहा-यह अद्भुत माहौल है...

Highlights केएल राहुल और रोहित शर्मा चार चार रन बनाकर, सूर्यकुमार यादव 15 और अक्षर पटेल दो रन बनाकर आउट हो गये थे। यह अद्भुत माहौल है। आज के एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं हारिस (रउफ) के खिलाफ रन बना सका तो उन पर दबाव बनेगा।

virat kohli ind vs pak ICC T20 World Cup 2022: पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के शुरुआती मैच में 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले विराट कोहली ने इसे खेल के सबसे छोटे प्रारूप की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी करार दिया।

कहा कि इस एहसास को बयां करने के लिए उनके पास शब्दों की कमी है। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सातवें ओवर में 31 रन के स्कोर पर उसके चार बल्लेबाज पवेलियन में थे। केएल राहुल और रोहित शर्मा क्रमश: चार चार रन बनाकर जबकि सूर्यकुमार यादव 15 और अक्षर पटेल दो रन बनाकर आउट हो गये थे।

कोहली ने इसके बाद हार्दिक पंड्या (37 गेंद में 40 रन) के साथ शतकीय साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करायी। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने के बाद कोहली ने कहा, ‘‘ यह अद्भुत माहौल है। आज के एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है।

कोहली से जब पूछा गया कि उन्होंने रन गति को तेज करने के बारे में कब सोचा था तो उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि शाहीन (अफरीदी) जब पवेलियन छोर से गेंदबाजी के लिए आया तो मैंने हार्दिक से कहा कि हमें इस ओवर में अधिक रन बनाने होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ (मोहम्मद) नवाज का एक ओवर बाकी था, ऐसे मैंने कहा कि अगर मैं हारिस (रउफ) के खिलाफ रन बना सका तो उन पर दबाव बनेगा।’’

भारत के इस पूर्व कप्तान ने क्रीज पर हार्दिक के साथ को शानदार करार देते हुए कहा, ‘‘ हार्दिक ने मुझे भरोसा रखने के लिए कहा था। उसने कहा था कि अगर हम आखिर तक रहे तो मैच जीतेंगे। (मोहम्मद) नवाज का एक ओवर बाकी है और उस में रन बन सकते हैं। ’’ लंबे समय तक लय से दूर रहने के कारण आलोचना का सामना करने वाले कोहली ने भावुक होकर कहा, ‘‘ यह बहुत ही विशेष पल है।

मैं पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेली गयी अपनी पारी को इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ मानता था लेकिन अब शायद मैं कहूंगा कि यह मेरी सबसे बेहतरीन पारी है।’’ ‘किंग कोहली’ ने कहा, ‘‘उस मैच में मैंने 52 (51) गेंद में 82 रन (नाबाद) की पारी खेली थी और आज 53 गेंद में 82 रन (नाबाद) बनाये।’’

कोहली ने यहां 2016 टी20 विश्व कप का जिक्र किया जिसमें उनकी पारी से भारत ने जीत के लिए 161 रन के लक्ष्य को चार विकेट गंवाकर हासिल किया था। उन्होंने भावुक होकर प्रशंसकों का शुक्रिया करते हुए कहा, ‘‘ मैं यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं जब संघर्ष कर रहा था तब यही वह लोग थे जो मेरे साथ थे।’’

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी इसे कोहली की सर्वश्रेष्ठ पारी करार दिया। रोहित ने कहा, ‘‘विराट को सलाम। यह भारत के लिए उनके द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है।’’ कप्तान ने कहा, ‘‘इस पारी की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम मैच में बने रहे। हम इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं।

स्थिति चाहे जो भी हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और उस साझेदारी ने हमारे लिए खेल बदल दिया।’’ रोहित ने कहा, ‘‘ पिच पर गेंदबाजों के लिए बहुत मदद थी। हमारे गेंदबाजों ने उसका अच्छा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के मध्यक्रम ने बढ़िया बल्लेबाजी की और हमें पता था कि यह लक्ष्य आसान नहीं होगा।’’

रोहित ने कहा कि शुरुआती ओवरों में विकेट गंवाने के बाद भी कोहली और हार्दिक पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ‘‘ हार्दिक और कोहली के पास काफ़ी अनुभव है, उन्हें इस तरह के मैचों में शांत रह कर खेलना आता है। हम जिस तरह से जीते वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।’’

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की लेकिन भारत को जीत दिलाने के लिए हार्दिक और विराट को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, ‘‘ यह बेहद करीबी मैच था। हमारे गेंदबाजों ने हालांकि ने काफी बढ़िया शुरुआत की है। विराट और हार्दिक को इस जीत का पूरा श्रेय जाता है। एक समय हम लोगों को लग रहा था कि मैच लगभग हमारे पक्ष में है।’’