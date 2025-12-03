15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे विराट, जानें कब, कहां होगा मुकाबला? पूरी डिटेल यहां

विराट कोहली 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में वापसी करने और 15 साल बाद इस कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए तैयार हैं।

By अंजली चौहान | Updated: December 3, 2025 09:26 IST2025-12-03T09:25:58+5:302025-12-03T09:26:03+5:30

Virat Kohli In Vijay Hazare Trophy: भारतीय दिग्गज क्रिकेटरविराट कोहली इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज खत्म होने के बाद एक बार फिर मैदान में दिखने वाले हैं। क्योंकि यह लेजेंडरी बैट्समैन दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार है, जो 24 दिसंबर को शुरू होगी और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ ODI क्रिकेट में इंडिया के अगले असाइनमेंट से पहले होगी।

विराट कोहली 15 साल बाद इंडिया के प्रीमियर लिस्ट-A कॉम्पिटिशन में खेलेंगे। टूर्नामेंट में उनका आखिरी मैच 2010 में सर्विसेज़ के खिलाफ़ एक गेम में था। उस मैच में, उन्होंने टीम को लीड किया था और आठ गेंदों में 16 रन बनाए थे। मौजूदा BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मानस ने उस गेम में 148 रन की पारी खेली थी।

हालांकि कोहली इस साल की शुरुआत में अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ़ रणजी ट्रॉफी गेम में दिल्ली के लिए खेले थे। 2012 के बाद यह उनकी अपनी स्टेट टीम के लिए पहली बार था।

विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में कब एक्शन में दिखेंगे?

दिल्ली की टीम बेंगलुरु में है और अपने सभी गेम शहर और अलूर में खेलेगी। अभी यह साफ़ नहीं है कि बेंगलुरु में होने वाले गेम्स कहाँ होंगे, और इस बात पर भी पक्का नहीं है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम गेम्स होस्ट कर पाएगा या नहीं। मैचों को बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड पर शिफ़्ट किया जा सकता है।

विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में दिल्ली के मैच

दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश 24 दिसंबर, 2025 सुबह 9:00 बजे अलूर

दिल्ली बनाम गुजरात 26 दिसंबर, 2025 सुबह 9:00 बजे अलूर

दिल्ली बनाम सौराष्ट्र 29 दिसंबर, 2025 सुबह 9:00 बजे अलूर

दिल्ली बनाम ओडिशा 31 दिसंबर, 2025 सुबह 9:00 बजे अलूर

दिल्ली बनाम सर्विसेज़ 3 जनवरी, 2026 सुबह 9:00 बजे बेंगलुरु

दिल्ली बनाम रेलवे 6 जनवरी, 2026 सुबह 9:00 बजे अलूर

दिल्ली बनाम हरियाणा 8 जनवरी, 2026 सुबह 9:00 बजे बेंगलुरु

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोहली सभी मैच नहीं खेलेंगे और सिर्फ़ 2-3 मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन DDCA ने कहा है कि कोहली ने उन्हें कॉल करके कॉम्पिटिशन खेलने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताया है।

नॉकआउट स्टेज 12 से 18 जनवरी तक बेंगलुरु के COE ग्राउंड में होने वाले हैं। अगर दिल्ली क्वालीफाई करती है तो कोहली उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि यह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत की ODI सीरीज़ से क्लैश होगा।

भारत और न्यूज़ीलैंड 11, 14 और 18 जनवरी को बड़ौदा, राजकोट और इंदौर में तीन ODI मैच खेलेंगे। यह जून तक 50 ओवर के क्रिकेट में मेन इन ब्लू का आखिरी असाइनमेंट होगा।

