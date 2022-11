Vijay Hazare Trophy Tournament 2022: विजय हजारे टूर्नामेंट में धोनी के साथी खिलाड़ी ने खेली धमाकेदार पारी, 126 गेंद, 168 रन, 18 चौके और 6 छक्के

Highlights महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 350 रन बनाए। अंकित बावने ने 89 गेंद में 110 रन बनाए। महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

Vijay Hazare Trophy Tournament 2022: महाराष्ट्र के कप्तान और आईपीएल (चेन्नई सुपर किंग्स) में महेंद्र सिंह धोनी के साथी खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले में शानदार पारी खेली। गायकवाड़ ने सेमीफाइनल में कप्तानी पारी खेली।

रुतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 126 गेंद में 168 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 350 रन बनाए। अंकित बावने ने 89 गेंद में 110 रन बनाए।

WATCH - Red-hot @Ruutu1331 smashes another massive ton in the #VijayHazareTrophy 👏👏



📹📹https://t.co/TzsWpaFowa#MAHvASM#VijayHazareTrophy#SF2