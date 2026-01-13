विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनलः कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र और विदर्भ की टीम में मुकाबले, 15 और 16 जनवरी को टकराएंगे, जानें फाइनल टसल कब?

Highlights Vijay Hazare Trophy Semi-Finals: सेमीफाइनल मुकाबले 15 और 16 जनवरी को खेला जाएगा। Vijay Hazare Trophy Semi-Finals: मध्य प्रदेश को पंजाब ने 183 रन से शिकस्त दिया। Vijay Hazare Trophy Semi-Finals: मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश का सपना टूट गया है।

बेंगलुरुः विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल मुकाबले खत्म हो गया है। सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गया। कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र और विदर्भ की टीम अंतिम-4 में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले 15 और 16 जनवरी को खेले जाएंगे और 18 जनवरी को फाइनल मुकाबले होंगे। फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश का सपना टूट गया है। मध्य प्रदेश को पंजाब ने 183 रन से शिकस्त दिया। पंजाब की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहले खेलते हुए पंजाब ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 345 रन बनाए।

Vijay Hazare Trophy Semi-Finals: लाइनअप

1. गुरुवार, 15 जनवरी 2026, पहला सेमीफाइनल, कर्नाटक-विदर्भ, बेंगलुरु, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, सुबह 9:00 बजे

2. शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, दूसरा सेमीफाइनल, पंजाब-सौराष्ट्र, बेंगलुरु, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1, सुबह 9:00 बजे

3. फाइनल मुकाबलाः रविवार, 18 जनवरी, बेंगलुरु, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1।

जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 162 पर ढेर हो गई। पंजाब के लिए प्रभुसिमरन सिंह ने धमाकेदार पारी खेली। 86 गेंद में 88 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। हरनूर सिंह ने 51, अनमोलप्रीत सिंह ने 70 रन की पारी खेली। नेहल वढेरा ने 38 गेंद में शानदार 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है।

अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने मध्यप्रदेश को 183 रन से हराकर मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया । पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पंजाब ने कप्तान प्रभसिमरन सिंह के 86 गेंद में 88 रन, अनमोलप्रीत सिंह के 62 गेंद में 70, नेहाल वढेरा के 38 गेंद में 56 और हरनूर सिंह के 71 गेंद में 51 रन की मदद से छह विकेट पर 345 रन बनाये ।

रमनदीप सिंह ने 15 गेंद में 24 रन बनाये । मध्यप्रदेश के लिये त्रिपुरेश सिंह और कप्तान वेंकटेश अय्यर ने दो दो विकेट लिये । जवाब में मध्यप्रदेश की टीम 31 . 2 ओवर में 162 रन पर आउट हो गई । पहले गेंदबाजी का अय्यर का फैसला सफल नहीं रहा और पंजाब को शानदार शुरूआत देते हुए प्रभसिमरन और हरनूर ने पहले विकेट के लिये 21 ओवर में 166 रन जोड़े ।

आर्यन पांडे नू 22वें ओवर में हरनूर को आउट करके मध्यप्रदेश को पहली सफलता दिलाई । लेकिन इसके बाद अनमोलप्रीत ने आकर तेजी से रन बनाना जारी रखा । प्रभसिमरन हालांकि शतक से चूक गए और कुलदीप सेन की गेंद पर 30वें ओवर में सारांश जैन को कैच दे बैठे ।

नमन धीर भी 23 रन बनाकर आउट हो गए और एस समय पंजाब का स्कोर तीन विकेट पर 199 रन था । वढेरा ने चौथे विकेट के लिये अनमोलप्रीत के साथ 76 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की । जवाब में मध्यप्रदेश की शुरुआत खराब रही और 17वें ओवर में उसके पांच विकेट 66 रन पर गिर गए थे ।

रजत पाटीदार 40 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए तब स्कोर सात विकेट पर 132 रन था । पाटीदार के अलावा त्रिपुरेश सिंह ने 31 रन बनाये । पंजाब के लिये सनवीर सिंह ने छह ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिये ।