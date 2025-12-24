Vijay Hazare Trophy: '3 बिहारी सब पर भारी'?, गनी ने 32, किशन ने 33 और सूर्यवंशी ने 36 गेंद में पूरे किए शतक, बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, 300 गेंद में 574 रन, तमिलनाडु ने 2022 में बनाए थे 506

Vijay Hazare Trophy: एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (31 गेंद) के नाम पर है।

HighlightsVijay Hazare Trophy: सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 190 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं।Vijay Hazare Trophy: सूर्यवंशी के नाम अब सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।Vijay Hazare Trophy: झारखंड की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाकर मनाया।

रांचीः 3 बिहारी सब पर भारी पड़ गए। इशान किशन ने 33 गेंद, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंद और कप्तान साकिबुल गनी 32 गेंद में शतक पूरे किए। किशन ने 39 गेंद में 125 रन की पारी कर्नाटक के खिलाफ खेली, जिसमें 7 चौके और 14 छक्के शामिल हैं। सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंद में190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी और कप्तान साकिबुल गनी की अगुवाई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में छह विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट ए में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि तीनों खिलाड़ी बिहार से हैं और किशन बिहार से नहीं झारखंड के लिए खेलते हैं। 

प्लेट ग्रुप के इस मैच में बिहार के बल्लेबाजों ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गनी (40 गेंदों में 128 रन) ने महज 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 190 रन बनाए जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं।

उन्होंने केवल 36 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। विकेटकीपर आयुष लोहारुका ने भी 56 गेंदों में 116 रन बनाकर अपना योगदान दिया। बिहार ने अपनी पारी में 49 चौके और 38 छक्के लगाए। सूर्यवंशी, गनी और लोहारुका के शतकों की बदौलत बिहार ने तमिलनाडु के लिस्ट ए में सर्वाधिक स्कोर के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया।

तमिलनाडु में नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही दो विकेट पर 506 रन बनाए थे। लिस्ट ए में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इससे पहले पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम पर था, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था। सूर्यवंशी ने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन बाद किया।

गनी ने 10 चौके और 12 छक्के, जबकि लोहारुका ने 11 चौके और आठ छक्के लगाए। इस प्रारूप में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क (29 गेंद) के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2023-24 के सत्र में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (31 गेंद) के नाम पर है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में यह कारनामा किया था। सूर्यवंशी के नाम अब सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

इस बीच विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में वापसी का जश्न अहमदाबाद में एलीट ग्रुप ए के एक मैच में झारखंड की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाकर मनाया। किशन ने 39 गेंदों में सात चौकों और 14 छक्कों की मदद से 125 रन बनाए। उनकी इस पारी से झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 412 रन बनाए।

