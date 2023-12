Vijay Hazare Trophy Cricket Tournament 2023: बंगाल के सामने हरियाणा और क्वार्टर फाइनल में राजस्थान से भिड़ेगा केरल, गुजरात-महाराष्ट्र विजय हजारे टूर्नामेंट से बाहर

Highlights सुदीप कुमार ने 132 गेंद पर नाबाद 117 रन बनाकर पारी संवारने का काम किया। मजूमदार ने 88 गेंद पर नाबाद 102 रन की आक्रामक पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 209 रन की अटूट साझेदारी की।

Vijay Hazare Trophy Cricket Tournament 2023: कप्तान सुदीप कुमार घरामी और अनुभवी अनुस्तुप मजूमदार के शतकों की मदद से बंगाल ने शनिवार को यहां गुजरात को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रियांक पांचाल (101) के शतक की मदद से नौ विकेट पर 283 रन बनाए, जिसके जवाब में बंगाल ने 46 ओवर में दो विकेट पर 286 रन बनाकर जीत हासिल की। बंगाल की तरफ से सुदीप कुमार ने 132 गेंद पर नाबाद 117 रन बनाकर पारी संवारने का काम किया जबकि मजूमदार ने 88 गेंद पर नाबाद 102 रन की आक्रामक पारी खेली।

𝐊𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚 𝐰𝐢𝐧! 👏



They bowl Maharashtra out for 230 in chase of 384.



A fantastic all-round performance 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/DvJjXIS3rw#KERvMAH | #VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/6AtA6orcKW