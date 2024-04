Amit Shah In Kerala: 'कांग्रेस और कम्युनिस्ट समाप्त, आने वाला समय बीजेपी का', चुनावी सभा में बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने चुनावी सभा में एनडीए उम्मीदवार सोभा सुरेंद्रन के लिए वोट मांगे केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने आतंकवादियों को पनाह दी है अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है

Amit Shah In Kerala: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केरल के अलप्पुझा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने चुनावी सभा में एनडीए उम्मीदवार सोभा सुरेंद्रन के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने आतंकवादियों को पनाह दी है। अल्पसंख्यक वोट-बैंक हासिल करने के उनके स्वार्थी एजेंडे ने उन्हें पीएफआई का समर्थन करने के लिए मजबूर किया है।

#WATCH | Kerala: Addressing a rally in Alappuzha, Union Home Minister Amit Shah says, "...There are three pavilions in the state of Kerala one is of Communist, second is of Congress and Muslim League and third is of NDA. The Communist is finished off in the entire world and so is… pic.twitter.com/5Di99Lh3zE