विजय हजारे ट्रॉफीः देखिए टॉप-5 रन स्कोरर और गेंदबाज, शीर्ष 5 सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

Highlights Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: हैदराबाद को पहली पारी में 352/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: 21 चौके और 8 छक्के लगाकर पहला दोहरा शतक बनाया। Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: बल्लेबाज ने बंगाल के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया।

मुंबईः विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का ग्रुप चरण 8 जनवरी को समाप्त हुआ। ग्रुप चरण में 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक टीम ने सात मैच खेले। 12 जनवरी से क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। चार ग्रुप से 2-2 टीम प्रवेश की और सभी आठ टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आठ-आठ टीमों के चार समूहों में बांटा गया था, जिनमें से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचीं।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: टॉप-5 खिलाड़ी रन स्कोरर-

1.देवदत्त पडिक्कलः 640

2. अमन मोखड़ेः 637

3. पुखराज मानः 558

4. ध्रुव जुरेलः 558

5. आर्यन जुयालः 492।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: टॉप-5 गेंदबाज-

1. जीशान अंसारीः 21

2. सत्यनारायण राजूः 21

3. वासुकी कौशिकः 17

4. रामकृष्ण घोषः 17

5.अंकुर पनवारः 17

1. पंजाब

2. मुंबई

3. दिल्ली

4. उत्तर प्रदेश

5. कर्नाटक

6. मध्य प्रदेश

7. सौराष्ट्र

8. विदर्भ।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाज-

1. स्वासिक सामलः 212 (ओडिशा बनाम सौराष्ट्र)-ओडिशा के सलामी बल्लेबाज स्वासिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ खेले गए पहले मैच में 169 गेंदों में 212 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को पछाड़ते हुए 21 चौके और 8 छक्के लगाकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पहला दोहरा शतक बनाया।

2. अमन रावः 200* (हैदराबाद बनाम बंगाल)- हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अमन राव ने 6 जनवरी को राजकोट में बंगाल के खिलाफ खेले गए मैच में शानदार दोहरा शतक जड़ा। मात्र 154 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाकर दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बंगाल के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। 12 चौकों और 13 छक्कों की मदद से हैदराबाद को पहली पारी में 352/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

3. वैभव सूर्यवंशीः 190 (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश)- युवा सनसनी सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के पहले मैच में सूर्यवंशी ने मात्र 84 गेंदों में 190 रन बनाकर मैदान पर धमाल मचा दिया। 226 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 16 चौके और 15 छक्के लगाकर बिहार ने टूर्नामेंट के इतिहास के सर्वोच्च स्कोर (574/6) तक पहुंचाया।

4. देगा निश्चलः 182 (नागालैंड बनाम मिजोरम)- 29 दिसंबर को रांची में मिजोरम के खिलाफ खेले गए मैच में नागालैंड के बल्लेबाज देगा निश्चल ने शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को 177 रनों की बड़ी जीत दिलाई। 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 130 गेंदों में 23 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 182 रन बनाए, जिससे पहली पारी में स्कोरबोर्ड 399/4 के विशाल स्कोर तक पहुंच गया।

5. यशवर्धन दलालः 164* (हरियाणा बनाम सौराष्ट्र)- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सौराष्ट्र के खिलाफ खेले गए मैच में नाबाद शतक लगाकर हरियाणा के यशवर्धन दलाल इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 135 गेंदों पर 20 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 164 रन बनाए और अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई। मैच 26 दिसंबर को अलूर के केएससीए क्रिकेट ग्राउंड 2 में खेला गया था।

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Quarterfinals: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले-

कर्नाटक बनाम मुंबईः जनवरी 12 at 9 AM, CoE in बेंगलुरु

उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्रः जनवरी 12 at 9 AM, CoE in बेंगलुरु

पंजाब बनाम मध्य प्रदेशः जनवरी 13 at 9 AM, CoE in बेंगलुरु

दिल्ली बनाम विदर्भः जनवरी 13 at 9 AM, CoE in बेंगलुरु।