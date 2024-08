Highlights VIDEO Watch Standing Ovation to Rahul Dravid: रोहित शर्मा ने कोच को सम्मान में शानदार काम किया। VIDEO Watch Standing Ovation to Rahul Dravid: इस पल की एक क्लिप एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रही है। VIDEO Watch Standing Ovation to Rahul Dravid: गर्व भरी मुस्कान के साथ रोहित को ताली बजाते हुए देखा गया।

VIDEO Watch Standing Ovation to Rahul Dravid: मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेट टीमों के कई सदस्यों को सम्मानित किया गया। कप्तान रोहित शर्मा को उनके असाधारण नेतृत्व और शानदार बल्लेबाजी के कारण वर्ष का पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। राहुल द्रविड़ जो हाल ही में टी20 विश्व कप जीत के दौरान मुख्य कोच थे को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उनके नाम की घोषणा की गई तो कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति खड़ा हो गया और भारतीय दिग्गज को तालियां बजाईं। इस पल की एक क्लिप एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रही है।

A Standing Ovation for World Cup Winning Coach Rahul Dravid 🙌🫡



The Smile of Rohit Sharma tells the genuine bond between them ❤️#CEATCricketRatingAwards#CEAT#CEATCricketAwardspic.twitter.com/QsDswVh73m — 𝐒𝐞𝐥𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐨𝐡𝐢𝐭 (@RohitFanForLife) August 21, 2024

रोहित शर्मा ने कोच को सम्मान में शानदार काम किया। द्रविड़ को एक खिलाड़ी और एक कोच के रूप में भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पहचान मिलने से स्पष्ट रूप से खुश दिखे। जब 51 वर्षीय रोहित मंच पर जा रहे थे, तो उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ रोहित को ताली बजाते हुए देखा गया।

Shreyas Iyer offered his seat to his idol Rohit Sharma ❤️



Rohit Sharma asked him to not be this much formal with this smile 😂#CEATCricketRatingAwards#CEAT#CEATCricketAwards#RohitSharmapic.twitter.com/LERuwF450D — 𝐒𝐞𝐥𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐨𝐡𝐢𝐭 (@RohitFanForLife) August 21, 2024

दर्शकों में श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, सुनील गावस्कर भी थे और वे सभी हॉल में गूंज रहे "राहुल...राहुल" के नारे से काफी खुश दिखे। जून की शुरुआत में बारबाडोस में ऐतिहासिक टी20 विश्व कप जीत के बाद गौतम गंभीर ने द्रविड़ की जगह ली। भारतीय कप्तान के रूप में अपना पहला ICC खिताब जीतने के बाद रोहित ने T20I से संन्यास की भी घोषणा की थी।

रोहित ने इंस्टाग्राम पर द्रविड़ के लिए एक हार्दिक नोट साझा किया। बचपन के दिनों से ही, मैंने अरबों अन्य लोगों की तरह ही आपको भी आदर की दृष्टि से देखा है, लेकिन मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे आपके साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिला। आप इस खेल के पूरी तरह से दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन आपने अपनी सारी प्रशंसा और उपलब्धियां दरवाजे पर छोड़ दीं और हमारे कोच के रूप में चले आए और उस स्तर पर आ गए जहां हम सभी आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए काफी सहज महसूस कर रहे थे।