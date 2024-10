VIDEO: रोहित शर्मा अजीबोगरीब तरीके से हुए आउट, टीम के लिए खेल रहे थे धाकड़ पारी

Highlights भारतीय कप्तान कीवी टीम के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल की गेंद पर अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए रोहित को उस समय हैरानी हुई जब फ्रंट-फुट डिफेंसिव शॉट के कारण गेंद स्टंप पर जा लगी उन्होंने 63 गेंदों में 8 चौके और 1 की मदद से 52 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली

IND vs NZ, 1st Test: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। भारतीय कप्तान रोहित को उस समय हैरानी हुई जब फ्रंट-फुट डिफेंसिव शॉट के कारण गेंद स्टंप पर जा लगी। आउट होने से पहले वह भारत के लिए धाकड़ पारी खेल रहे थे। उन्होंने टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक बनाया और 63 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्हें कीवी टीम के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने बोल्ड किया।

ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य फॉरवर्ड डिफेंस था, लेकिन गेंद रोहित के बल्ले के अंदरूनी हिस्से से फिसल गई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, स्टंप्स में जा लगी। रोहित की तरह ही दर्शक भी अप्रत्याशित आउट होने पर स्तब्ध रह गए और खामोशी में डूब गए। भारतीय कप्तान स्थिर दिख रहे थे, ठीक उसी समय जब भारत गति पकड़ रहा था, लेकिन इस अजीबोगरीब आउट ने न्यूजीलैंड को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। रोहित पिच पर खड़े हो गए और आउट होने के बाद जोर से चिल्लाए।

यह कीवी टीम के लिए बहुत बड़ा बोनस था, जो रोहित के असमय विकेट गिरने से पहले ही बैकफुट पर थी। भारत के कप्तान के मैदान से बाहर जाने और सिर झुकाने के बाद, मेहमान टीम ने एक बहुत जरूरी मौका भुनाया, क्योंकि रोहित खास तौर पर चाय के बाद खतरनाक दिख रहे थे। आउट होने से पहले के ओवर में रोहित ने लगातार तीन चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत के लिए, रोहित का आउट होना इससे बुरे समय पर नहीं हो सकता था, ठीक उसी समय जब वे संभलने लगे थे और संभावित रूप से कमांडिंग पोजिशन की ओर बढ़ रहे थे।

