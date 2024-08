VIDEO: रोहित ने DRS कॉल में योगदान नहीं देने के लिए भारतीय स्टार को डांटा, केएल राहुल ने कप्तान को IPL नियम की याद दिलाई

IND vs SL: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चुटीली टिप्पणियां मैदान में वापस आ गई हैं, जो शुक्रवार को कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका के पहले वनडे के दौरान स्टंप माइक पर कैद हो गईं। रोहित का स्टंप माइक और कैमरों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। क्षेत्ररक्षण के दौरान उनके हाव-भाव और टिप्पणियां अक्सर मनोरंजन का कारण बनती हैं, चाहे खेल की स्थिति कुछ भी हो।

लगभग नौ महीने बाद अपना पहला वनडे मैच खेल रहे रोहित ने टीम को नियंत्रित करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब डीआरएस कॉल के बारे में पहली चर्चा हुई तो वे केंद्र में आ गए। यह श्रीलंका की पारी के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर हुआ। शिवम दुबे ने कुछ ही गेंद पहले अपना पहला वनडे विकेट लिया था, लेकिन गेंद लेग साइड में चली गई।

ऐसा लग रहा था कि गेंद कीपर केएल राहुल के पास जाते समय किसी चीज़ से टकराई होगी, क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाज़ पथुम निसांका ने फ़्लिक शॉट खेला था। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। ​​अंपायर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वाइड का संकेत दिया। इस पर भारतीय क्रिकेटरों में चर्चा शुरू हो गई।

विराट कोहली और रोहित शर्माकेएल राहुल से बात करने के लिए दौड़े। थोड़ी देर की चर्चा के बाद, तीनों ने इसे ऊपर भेजने के खिलाफ फैसला किया। वापस लौटते समय, स्टंप माइक ने एक भारतीय खिलाड़ी, संभवतः गेंदबाज दुबे को रोहित से कहते हुए सुना कि उसने एक आवाज सुनी है। रोहित ने जवाब में कहा, "तुमको तो ये बोलना चाहिए कि बल्ला दूर है या पैड दूर है। अगर बल्ला दूर है तो वो बोल रहा है 100% आवाज आई।"

"IPL me wide bach jaata hai na, issi liye bol raha hai wo"



KL Rahul to Rohit Sharma on Dube's appeal for down the leg catch. 🤣 pic.twitter.com/n8fT4gJufl