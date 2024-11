VIDEO: 'कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में होगी: पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने BCCI, ICC को दिया कड़ा संदेश

Highlights नकवी को BCCI द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद उन्हें अभी भी पूरा टूर्नामेंट आयोजित करने की उनकी क्षमता पर भरोसा उन्होंने कहा, अल्लाह ने चाहा तो अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे पूर्व PCB चेयरमैन नजम सेठी ने ICC पर BCCI के खिलाफ आवाज न उठाने के लिए निशाना साधा

Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद उन्हें अभी भी पूरा टूर्नामेंट आयोजित करने की उनकी क्षमता पर भरोसा है। सुरक्षा कारणों से बीसीसीआई भारतीय टीम भेजने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नकवी ने देशों से राजनीति और खेल को न मिलाने का आग्रह किया है।

पीसीबी ने कुछ महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मसौदा कार्यक्रम का अनावरण किया था, लेकिन बीसीसीआई ने बताया है कि भारत सरकार ने उन्हें पड़ोसी देश में टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए बहु-राष्ट्र आयोजन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

Mohsin Naqvi also said "Sports and politics should not be mixed, no country [India] should mix them. No one [Jay Shah] can give us a tough time because we have our rights just as all other ICC members have rights. Champions Trophy will be in Pakistan only" 🇵🇰🇮🇳🔥🔥 pic.twitter.com/9RhFF1RoZf