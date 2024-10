VIDEO: इमर्जिंग एशिया कप में रमनदीप सिंह ने बाउंड्री में डाइव लगाकर एक हाथ से लपका कैच, यकीं कर पाना मुश्किल, देखें

India A vs Pakistan A, ACC Mens T20 Emerging Teams Asia Cup 2024:रमनदीप सिंह ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच इमर्जिंग एशिया कप के लीग चरण के मैच में एक हाथ से किए गए स्टनर से सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षकों में से एक माना जाता है। एक्रोबैटिक फील्डर मिड-विकेट बाउंड्री की ओर दौड़ते हुए आए और अपने डाइव को परफ़ेक्ट टाइमिंग से खेला।

रमनदीप ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज यासिर खान को 22 गेंदों पर 33 रन पर आउट करने के लिए ज़मीन से सिर्फ़ कुछ इंच ऊपर कैच पूरा किया। रमनदीप ने आईपीएल 2024 में अपने शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन किया था और उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में भी अपनी शानदार फील्डिंग जारी रखी।

WHAT DID YOU JUST DO RAMANDEEP! 🤯 A stunning catch from Ramandeep Singh gets rid of the dangerous Yasir Khan! 👋 📺 Watch 👉 #EmergingAsiaCupOnStar | #INDvPAK , LIVE NOW! pic.twitter.com/EyyDkEbsM7

दाएं हाथ के बल्लेबाज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। वह नॉन-स्ट्राइकर छोर पर थे जब मोहम्मद हारिस ने एक शॉट रोका और उन्हें रन आउट कर दिया। उन्होंने 11 गेंदों पर 17 रन की तेज पारी खेली। दिनेश कार्तिक ने रमनदीप के क्षेत्ररक्षण प्रयास को सर्वश्रेष्ठ में से एक बताया।

उन्होंने लिखा, "वाह वाह वाह रमनदीप सिंह का यह कैच किसी भारतीय द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन कैच है। आश्चर्यजनक, मंत्रमुग्ध, अवास्तविक।"

Wowowowwwwww



That catch from RAMANDEEP SINGH has to go down as one of the greatest catches ever by an Indian



Stunning

Spellbound

Unreal



🔥🔥🔥🔥🔥#IndVsPak#EmergingAsiaCup