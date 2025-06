VIDEO: इंग्लैंड दौरे से पहले ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा पर ली मजेदार चुटकी, बोले- अब उनके गार्डन की याद आएगी

Highlights रोहित शर्मा के बारे में पूछने के लिए एयरपोर्ट पर पैपराज़ी ने पंत से संपर्क किया टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "गार्डन में घूम रहे हैं"

नई दिल्ली: आगामी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर जाने के दौरान उप-कप्तान ऋषभ पंत ने एक ऐसा पल बिताया, जो प्रशंसकों और मीडिया दोनों को पसंद आया। जब पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा के बारे में पूछने के लिए एयरपोर्ट पर पैपराज़ी ने उनसे संपर्क किया, तो पंत ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "गार्डन में घूम रहे हैं"।

यह मजेदार टिप्पणी रोहित शर्मा की इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज के दौरान मैदान पर दी गई एक मजाकिया टिप्पणी की याद दिलाती है, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया था, "जो भी गार्डन में घूमेगा..." यह एक ऐसा वाक्य था, जो जल्द ही प्रशंसकों का पसंदीदा और मीम बन गया। पंत द्वारा इस लाइन का इस्तेमाल न केवल शर्मा के साथ उनकी दोस्ती को दर्शाता है, बल्कि उनकी तेज बुद्धि और क्रिकेट प्रेमियों के साथ जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो ऐसे पलों को प्यार से याद करते हैं।

मज़ाक को और आगे बढ़ाते हुए, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान 'गार्डन' की याद आएगी, तो पंत ने जवाब दिया, "गार्डन की तो बहुत याद आएगी भाई।" जबकि भारतीय टीम चुनौतीपूर्ण अंग्रेजी परिस्थितियों के लिए तैयार है, ऐसे क्षण टीम के भीतर मजबूत बंधन और उत्साही माहौल को उजागर करते हैं। प्रशंसक इस सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद है कि टीम का सौहार्दपूर्ण व्यवहार मैदान पर सफलता में बदल जाएगा।

Question - where is Rohit Sharma?



Rishabh Pant - Rohit bhai Garden mein ghum rahe hain, unke Garden ki yaad to aayegi (He's enjoying in the Garden, will miss his Garden). 😂❤️pic.twitter.com/a5x4tlAeYq