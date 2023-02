केएल राहुल की टीम में जगह को लेकर चयनकर्ताओं पर भड़के वेकटेश प्रसाद, लगाया पक्षपात का आरोप

Highlights चयनकर्ताओं पर भड़के वेकटेश प्रसाद केएल राहुल को मौका दिए जाने को पक्षपात बताया कहा- राहुल ने 8 साल में अपनी प्रतिभा को खराब किया है

नई दिल्ली: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शनिवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन दिनों में ही टेस्ट को खत्म किया। पहले बल्लेबाजी में रोहित शर्मा के शतक और बाद में अश्विन और रवींद्र जडेजा की फिरकी के कमाल से टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी फायदा हुआ है और वह फाइनल में जगह बनाने से अब दो कदम दूर है।

भारत की जीत से जहां सभी खुश हैं वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने चयनकर्ताओं पर ही सवाल उठा दिए हैं। वेंकटेश प्रसाद ने टीम में केएल राहुल की जगह को लेकर चयनकर्ताओं पर पक्षपात का आरोप लगाया है। वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, "केएल राहुल की प्रतिभा और उनकी क्षमता को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। यह दुख की बात है कि उनका प्रदर्शन उम्मीद मुताबिक नहीं रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 साल में 46 टेस्ट खेलने के बावजूद उनका औसत सामान्य रहा है। मुझे ऐसे कम खिलाड़ियों के नाम याद हैं जिन्हें इतने मौके मिले हों।"

वेंकटेश प्रसाद ने आगे लिखा, "केएल राहुल का चयन प्रदर्शन के आधार पर नहीं पक्षपात के आधार पर हुआ है। वह लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 8 साल में अपनी प्रतिभा को खराब किया है। कई ऐसे पूर्व क्रिकेटर हैं जो खुद को आईपीएल में मौका नहीं मिलने के डर से इस तरह के पक्षपात को देखकर इसे अनदेखा कर देते हैं। आईपीएल टीम के कप्तान के खिलाफ लोग आवाज उठाने से डरते हैं।"

I have a lot of regard for KL Rahul’s talent and ability, but sadly his performances have been well below par. A test average of 34 after 46 tests and more than 8 years in international cricket is ordinary. Can’t think of many who have been given so many chances. Especially..cont