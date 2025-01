Varun Chakravarthy IND vs ENG 3rd T20: राजकोट में वरुण फिरकी पर नाचे अंग्रेज खिलाड़ी?, 4 ओवर, 24 रन और 5 विकेट

Highlights Varun Chakravarthy IND vs ENG 3rd T20 Live Score: अर्शदीप सिंह को विश्राम दिया गया है। Varun Chakravarthy IND vs ENG 3rd T20 Live Score: भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। Varun Chakravarthy IND vs ENG 3rd T20 Live Score: मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है।

Varun Chakravarthy IND vs ENG 3rd T20 Live Score: स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने राजकोट में कमाल कर दिया। 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट झटके। वरुण ने कप्तान जोस बटलर, जैमी स्मिथ, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्से और जोफ्रा आर्चर को शिकार बनाया। इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को यहां भारत के खिलाफ नौ विकेट पर 171 रन बनाये। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 51 और लियाम लिविंगस्टोन ने 43 रन की आक्रामक पारी खेली। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 24 रन देकर पांच विकेट लिए।

हार्दिक पंड्या को दो जबकि रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को एक-एक सफलता मिली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पांच मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को यहां टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारतीय टीम में लंबे समय के बाद मोहम्मद शमी की वापसी हुई। अर्शदीप सिंह को विश्राम दिया गया है। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है।

Jos Buttler ✅

Jamie Smith ✅

Jamie Overton ✅

Brydon Carse ✅

Jofra Archer ✅



𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄 𝒔𝒑𝒆𝒍𝒍 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒑𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓! 🔥



Varun Chakaravarthy picks his second fifer in T20Is! 🇮🇳💥



He continues his dream form in the shorter… pic.twitter.com/y5fBPVr11n— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 28, 2025

मोहम्मद शमी ने 14 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की लेकिन वरूण चक्रवर्ती ने फिरकी का जादू बिखेरते हुए पांच विकेट लिये जिसकी मदद से भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टी20 मैच में नौ विकेट पर 171 रन पर रोक दिया । बेन डकेट (28 गेंद में 51 रन) के आक्रामक अर्धशतक के बाद इंग्लैंड की टीम ने लय खो दी और सपाट विकेट पर चक्रवर्ती ने उसे एक के बाद एक झटके दिये ।

एक समय इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 83 रन था जो आठ विकेट पर 127 रन हो गया । लियाम लिविंगस्टोन ने 24 गेंद में 43 रन बनाकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया । चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट में दूसरी बार पारी के पांच विकेट लिये जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर को गुगली पर बोल्ड किया ।

रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 46 रन देकर एक विकेट लिये जबकि चक्रवर्ती ने चार ओवर में 24 रन देकर पांच विकेट चटकाये । अक्षर पटेल ने तीन ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लिया । पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर इंग्लैंड ने अच्छी शुरूआत की । इस श्रृंखला में भारतीय स्पिनरों को खेल पाने में नाकाम रहे इंग्लैंड के लिये डकेट ने कुछ शानदार स्ट्रोक्स लगाये और टी20 क्रिकेट में दूसरा अर्धशतक पूरा किया । उन्होंने कप्तान जोस बटलर (22 गेंद में 24 रन) के साथ 76 रन की साझेदारी की ।

उन्होंने शमी को दूसरे ओवर में विकेटकीपर के सिर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलकर चौका जड़ा । इससे पहले शमी ने नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप फाइनल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की । अंतिम एकादश में एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह की जगह लेने वाले शमी ने पहला ओवर डाला । उन्होंने पहले स्पैल में दो ओवर में 15 रन दिये और 19वें ओवर में वापसी करके 11 रन दिये । उन्होंने 140 किमी की रफ्तार से गेंद डालकर अपनी फिटनेस को लेकर चिंताओं को दूर किया ।

A second T20I five-for Varun Chakravarthy!



England have just not cracked the mystery this series#INDvENGpic.twitter.com/MZebxiibXj — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 28, 2025