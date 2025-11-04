Ranji Trophy: वैभव सूर्यवंशी की 93 रनों की तूफानी पारी ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम को दिया तगड़ा संदेश

भारत के प्रीमियर रेड-बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बिहार के वाइस-कैप्टन के तौर पर खेलते हुए, वैभव ने पटना में मेघालय के खिलाफ अपनी 67 गेंदों की पारी में नौ चौके और चार छक्के लगाए।

By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2025 20:54 IST2025-11-04T20:53:52+5:302025-11-04T20:54:52+5:30

Ranji Trophy: टीनएज सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को अपने इंडिया ए सिलेक्शन को शानदार तरीके से सही साबित किया, जब उन्होंने चल रहे रणजी ट्रॉफी 2025/26 सीज़न में अपने तीसरे मैच में 93 रन बनाए। भारत के प्रीमियर रेड-बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बिहार के वाइस-कैप्टन के तौर पर खेलते हुए, वैभव ने पटना में मेघालय के खिलाफ अपनी 67 गेंदों की पारी में नौ चौके और चार छक्के लगाए।

मंगलवार को, 14 साल के वैभव को सेलेक्टर्स ने आने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम में चुना, जिसे पहले इमर्जिंग टीम्स टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। इसलिए, वैभव को चार टीमों वाली अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया।

यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा में खेला जाएगा, जहां भारत 16 नवंबर को पाकिस्तान ए के खिलाफ खेलेगा। सितंबर में सीनियर एशिया कप में हुए विवाद के बाद यह दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा। ओमान और UAE टूर्नामेंट में ग्रुप B के दूसरे दो सदस्य हैं, जबकि ग्रुप A में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका हैं।

सिलेक्शन के कुछ ही घंटों बाद, वैभव ने पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में बिहार की पहली पारी में अपनी शानदार पारी से समां बांध दिया। हालांकि, वह अपने पहले फर्स्ट-क्लास शतक से थोड़ा ही पीछे रह गए। इससे पहले पहली पारी में, मेहमान टीम ने 408 रन पर 7 विकेट पर अपनी पारी घोषित कर दी थी। वैभव ने पांच ओवर फेंके थे लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

वैभव के लिए 2025 एक यादगार साल रहा।

वैभव इस साल शानदार फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने IPL 2025 के दौरान सुर्खियां बटोरीं, जब वह राजस्थान रॉयल्स के लिए 38 गेंदों में 101 रन बनाकर पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। तब से उन्होंने हर फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाया है।

 इंग्लैंड दौरे पर यूथ वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने के बाद, उन्होंने उसी फॉर्म को ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा, जहाँ उन्होंने यूथ टेस्ट में 78 गेंदों में शतक बनाया और 2-0 से क्लीन स्वीप में भारत के टॉप स्कोरर रहे। उनकी ज़बरदस्त फॉर्म को देखते हुए, एक्सपर्ट्स और दिग्गज खिलाड़ी उन्हें जल्द से जल्द भारतीय टीम में शामिल करने की बात कर रहे हैं।
 

