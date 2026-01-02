Usman Khawaja Retirement: 87 मैच, 157 पारी, 6206 रन, 1 दोहरा, 16 शतक और 28 फिफ्टी, 2011 में सिडनी से शुरुआत और 2026 में सिडनी में ही पारी विराम?

Highlights 2011 में सिडनी डेब्यू किया था और 2026 में सिडनी में ही अलविदा कहेंगे। 157 पारी में 6206 रन बनाए। 1 दोहरा शतक, 16 शतक और 28 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। ख्वाजा का 88वां टेस्ट मैच होगा और संयोग से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला जाएगा।

सिडनीः ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले आगामी पांचवें एशेज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पिछले महीने 39 वर्ष के हुए इस शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने शुक्रवार (2 जनवरी, 2026) को घोषणा की कि वह अपने 88वें टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, जो रविवार (4 जनवरी, 2026) से शुरू होगा। यह ख्वाजा का 88वां टेस्ट मैच होगा और संयोग से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला जाएगा, जहां उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अभी तक 87 मैच में 157 पारी में 6206 रन बनाए। इस दौरान 1 दोहरा शतक, 16 शतक और 28 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। 2011 में सिडनी डेब्यू किया था और 2026 में सिडनी में ही अलविदा कहेंगे।

EMOTIONAL PRESS CONFERENCE BY USMAN KHAWAJA.



- He will retire from International cricket after SCG Test.

After a 15-year international career, Usman Khawaja confirmed the Sydney#Ashes Test will be his final time wearing the Baggy Green:

15 साल के करियर में, ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर के रूप में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए हैं। पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने घोषणा की है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ रविवार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में शुरू होने वाले पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाज 39 वर्षीय ख्वाजा के लिए एससीजी का मैदान काफी भाग्यशाली रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवा टेस्ट उनके करियर का 88वां और आखिरी टेस्ट मैच होगा, जो उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां से उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। ख्वाजा ने 2018 में एससीजी में ही इंग्लैंड के खिलाफ 171 रन बनाकर एशेज में अपना पहला शतक बनाया था।

एससीजी में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दो शतक लगाकर 35 वर्ष की उम्र में अपने करियर को नई दिशा दी। इसके बाद अगले दो वर्षों में ख्वाजा ने सात शतक जड़े। लेकिन वर्तमान श्रृंखला के पर्थ में खेले गए पहले एशेज टेस्ट में पीठ में दर्द के कारण वह पारी की शुरुआत नहीं कर पाए थे और इसके बाद चोट के कारण ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर रहने से टीम में उनके स्थान को लेकर सवाल उठने लग गए थे।

एडिलेड में तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें पहले टीम से बाहर रखा गया था, लेकिन स्टीव स्मिथ के अस्वस्थ होने के कारण ख्वाजा को वापसी का मौका मिला। एडिलेड में पहली पारी में 82 रन बनाकर उन्होंने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली। पांचवें टेस्ट में 3-1 की बढ़त के साथ उतर रहे ऑस्ट्रेलिया ने एशेज बरकरार रखी है। ख्वाजा ने अब तक 87 टेस्ट मैचों में 43.49 के औसत से 6,206 रन बनाए हैं जिसमें 16 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं।