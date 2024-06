USA vs PAK Live Score, T20 World Cup 2024: रिजवान, फखर और उस्मान सस्ते में निपटे, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान को 30 पर लगे 3 झटके

Highlights United States vs Pakistan, 11th Match USA vs PAK Live Score, T20 World Cup 2024: शाहाद खान 4 रन के साथ क्रीज पर है। United States vs Pakistan, 11th Match USA vs PAK Live Score, T20 World Cup 2024: जमान ने 7 गेंद में एक छक्के की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। United States vs Pakistan, 11th Match USA vs PAK Live Score, T20 World Cup 2024: अमेरिका के तीन गेंदबाजों ने आपस में विकेट बांटे।

United States vs Pakistan, 11th Match USA vs PAK Live Score, T20 World Cup 2024: अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टी20 विश्व कप में गुरुवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है। पटेल ने चाल में बाजी मार ली। मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और फखर जमान सस्ते में निपट गए और 30 रन पर 3 विकेट निकल गए। 15 गेंद में 4 रन बनाकर कप्तान बाबर आजम खेल रहे हैं।

Steven Taylor has pulled off a screamer to send Mohammad Rizwan back 🤯#T20WorldCup | #USAvPAK | Watch that unbelievable catch here 👇https://t.co/YErSUPhUya — ICC (@ICC) June 6, 2024

शाहाद खान 4 रन के साथ क्रीज पर है। रिजवान 8 गेंद में एक छक्के की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। खान ने 3 गेंद में 3 रन की पारी खेली। वहीं जमान ने 7 गेंद में एक छक्के की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। अमेरिका के तीन गेंदबाजों ने आपस में विकेट बांटे।

Grand Prairie Stadium, Dallas 📍



Co-hosts USA have won the toss and elected to bowl first against Pakistan in their first international clash.#T20WorldCup | #USAvPAK | 📝: https://t.co/JT1fBVaunnpic.twitter.com/OJ9Sbdc7YE — ICC (@ICC) June 6, 2024