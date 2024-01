U19 World Cup Match 2024: बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को बुरी तरह से कूटा!, सुपर सिक्स में न्यूजीलैंड से सामना, जानें क्या है मैच का समय और कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights सुपर छह चरण के मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ने के साथ अपनी लय बनाए रखने के लिए तैयार है। मैच मंगलवार (30 जनवरी) को दोपहर 1.30 बजे IST से शुरू होगा। अंडर-19 विश्व कप 2024 का मैच ब्लोएमफोंटेन के मैंगांग ओवल में खेला जाएगा।

U19 World Cup Match 2024: भारतीय यंग टीम जोश में है। भारत ने बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को बुरी तरह से हराया है। ग्रुप-ए में टीम इंडिया 6 अंक के साथ सबसे आगे है। सुपर सिक्स में भारत के सामने न्यूजीलैंड की टीम है। मौजूदा U19 विश्व कप विजेता भारत दक्षिण अफ्रीका के ब्लोमफ़ोन्टेन में सुपर छह चरण के मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ने के साथ अपनी लय बनाए रखने के लिए तैयार है। लगातार तीन जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत गत चैम्पियन भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप में सुपर सिक्स चरण के मुकाबले में मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी तो नजरें जीत की लय कायम रखने पर लगी होंगी । ग्रुप ए में शीर्ष पर रहकर सुपर सिक्स में पहुंची भारतीय टीम के लिये अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर अगला मैच खेलना है जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम ईस्ट लंदन से आई है और उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा।

Congratulations to India U19 for their impressive win in the ICC U19 World Cup 2024 against USA securing victory by 201 runs! Naman Tiwari demonstrated his skill by taking four wickets, and Arshin Kulkarni's outstanding century contributed significantly to the team's victory.… pic.twitter.com/mWzPbKk3Q0