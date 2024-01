U19 World Cup 2024: बांग्लादेश और आयरलैंड के बाद अमेरिका टीम की बारी, 4 अंक से साथ ग्रुप-ए में टॉप में भारत, कहां देखें लाइव मैच और क्या हो सकता है प्लेइंग इलेवन

Highlights भारत ने अपने पहले दो मैच में बांग्लादेश और आयरलैंड को हराया है। अमेरिकी को शुरुआती मैच में आयरलैंड और बांग्लादेश से हार झेलनी पड़ी है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा।

U19 World Cup 2024 ind vs USA Under-19 Live Score: पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम रविवार को अंडर-19 विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में अमेरिका से टक्कर लेंगी। भारतीय टीम लगातार दो मैच में दो जीत के साथ 4 अंक लेकर ग्रुप-ए में टॉप पर है। अमेरिका की टीम 2 मैच में 2 हार के साथ सबसे नीचे है। भारत ने बांग्लादेश और आयरलैंड को बुरी तरह से कूटा है। पहले ही ‘सुपर सिक्स’ में जगह पक्की करने वाली भारतीय टीम के सामने कमजोर टीम है। भारतीय मूल के खिलाड़ियों से भरी अमेरिका टीम के खिलाफ जीत हासिल करते ही भारत ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच जायेगा।

2⃣ in 2⃣ for #BoysinBlue 😎 A fine 4-wicket haul from Naman Tiwari helps #TeamIndia register a 201-run win over Ireland U19. 📸 ICC/Getty Images Scorecard ▶️ https://t.co/x26Ah72jqU #INDvIRE | #U19WorldCup pic.twitter.com/te6Oy2FQfX

भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच कब शुरू होगा? भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच 28 जनवरी को होगा।

भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच कितने बजे शुरू होगा? भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा। टॉस दोपहर 1 बजे होगा।

भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच कहाँ होगा? भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच मैंगांग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टेन में होगा।

भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच का सीधा प्रसारण भारत में टेलीविजन पर कहाँ देख सकते हैं? भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा

भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच का सीधा प्रसारण कहाँ कर सकते हैं? भारत बनाम अमेरिका U19 विश्व कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर मुफ्त में उपलब्ध होगी।

For his incredible century in the first-innings, Musheer Khan is adjudged the Player of the Match 👏👏#TeamIndia win by 201 runs 👌👌



Scorecard ▶️https://t.co/x26Ah72jqU#INDvIRE | #U19WorldCuppic.twitter.com/q398A5fBwd