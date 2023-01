U19 Women's T20 World Cup final: फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

U19 Women's T20 World Cup: अंडर-19 महिला टी20 विश्वकप का फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। भारतीय टीम इस बड़े मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करेगी। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत ठीक रही है। भारत ने 16 रनों के के भीतर इंग्लैंड के 3 विकेट चटका दिए हैं। टीम इंडिया ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड का महत्वपूर्ण विकेट कप्तान ग्रेस (4) को आउट किया। जबकि दूसरा विकेट नियाम फियोना के रूप में गिरा। ये दोनों विकेट अर्चना देवी ने लिए हैं। जबकि साधू ने लिबर्टी हीप को शून्य पर आउट किया।

शैफाली वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। पूरे टूर्नामेंट में, भारतीय टीम सिर्फ एक मैच हारी है और उसने ग्रुप 1 के प्वाइंट टेबल पर शीर्ष पर रही। वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया था। भारत की सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत टूर्नामेंट के प्रमुख आकर्षण में से एक रही हैं, वह अब तक इस टूर्नामेंट में 292 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

