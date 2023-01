U19 Women's T20 World Cup final: भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता अंडर-19 महिला टी20 का विश्व खिताब

U19 Women's T20 World Cup: अंडर-19 महिला टी20 विश्वकप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी। फाइनल मुकाबले में निश्चित रूप से भारत की गेंदबाजी कमाल की रही। इस बड़े मुकाबले में भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। जो कि कप्तान शेफाली वर्मा का सही फैसला साबित हुआ। भारत ने इंग्लैंड को 17.1 ओवर में मात्र 68 रनों पर ही ढेर कर दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने अपने तीन विकेट खोकर 14वें ओवर की समाप्ति पर लक्ष्य को हासिल कर लिया।

As comprehensive a win as you'll see in the finals of a tournament! 🙌



India have raced to a title win at the Women's #U19T20WorldCup 🏆 pic.twitter.com/P66Q3p7ovx