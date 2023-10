Highlights विश्व कप 2023 में ट्रेविस हेड ने मचाया धमाल ट्रेविस हेड ने सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई श्रीलंका के खिलाड़ी के नाम था तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड

Aus Vs Nz: विश्व कप में अभी बीते दिनों पहले ही तो ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब इस कड़ी में उनकी टीम के ओपनर ट्रेविस हेड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड ने सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हेड ने 25 गेंदों में 50 रन बनाए। ट्रेविस हेड की शानदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और हेड ने 59 गेंदों में शतक लगाया। उन्होंने शतक पूरा करने के लिए 10 चौक्के और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि खतरनाक मोड में दिखाई दे रहे ट्रेविस हेड को न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने आउट किया। हेड ने 67 गेंद में 109 रन बनाए।

WHAT A RETURN BY TRAVIS HEAD.



He smashed the fastest fifty in World Cup 2023, he had an injury, out for 1 month & returned like a boss. pic.twitter.com/pmgef2F0QS