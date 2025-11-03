जोश हेजलवुड के बाद ट्रेविस हेड?, टी20 मैच से हटे, राहत में टीम इंडिया, सीरीज 1-1 से बराबर

ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के खिलाफ गर्मियों का पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होगा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 3, 2025 14:29 IST2025-11-03T14:28:53+5:302025-11-03T14:29:11+5:30

Travis Head released T20I squad play Sheffield Shield Josh Hazlewood Team India relieved, series tied 1-1 | जोश हेजलवुड के बाद ट्रेविस हेड?, टी20 मैच से हटे, राहत में टीम इंडिया, सीरीज 1-1 से बराबर

file photo

होबार्टः जोश हेजलवुड के बाद ट्रेविस हेड टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय टीम को राहत मिली है। सीरीज 1-1 से बराबर पर है। तीसरे मैच में हेजलवुड नहीं खेले और टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ हेड को भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज़ से रिलीज़ कर दिया गया है ताकि वे शेफ़ील्ड शील्ड के आगामी दौर में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल सकें। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब चयनकर्ता इस महीने के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज़ से पहले खिलाड़ियों के कार्यभार और प्राथमिकताओं को बेहतर बनाने में लगे हैं।

हेड को एशेज सीरीज की तैयारी के लिए भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से फारिग कर दिया गया है और वह आस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में खेलेंगे। हेड दस नवंबर से तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिये खेलेंगे। एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के बाद से यह उनका पहला प्रथम श्रेणी मैच है।

वह पिछले महीने सफेद गेंद के क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके और आठ पारियों में सर्वोच्च स्कोर 31 रन रहा। हेड आस्ट्रेलिया की टी20 टीम के उन तीन खिलाड़ियों में से हैं. जिन्होंने पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज की तैयारी को प्राथमिकता दी है। जोश हेजलवुड और सीन एबोट अन्य दो खिलाड़ी हैं।

आस्ट्रेलिया डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार चयनकर्ताओं ने शेफील्ड शील्ड या भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 खेलने का फैसला खिलाड़ियों पर छोड़ा था और हेड ने घरेलू टूर्नामेंट को चुना। स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड भी सोमवार से शुरू होने वाले न्यू साउथ वेल्स शील्ड मैच में खेलने के लिए तैयार हैं।

इस बीच, कैमरन ग्रीन के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच वाका ग्राउंड पर होने वाले मैच में गेंदबाजी करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले महीने भारत के खिलाफ वनडे से पहले पीठ की सर्जरी के बाद उनकी वापसी बाजू में दर्द के कारण रुक गई थी। भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज़ इस हफ्ते के अंत में गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में होने वाले मैचों के साथ समाप्त होगी।

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamAshes Test SeriesEngland and Wales Cricket BoardTeam Indiaऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमएशेज टेस्ट सीरीजइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्डटीम इंडिया