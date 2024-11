Tilak Varma SA vs IND, 3rd T20I: तिलक वर्मा का शतक, 15 चौके और छक्के, अफ्रीकी बॉलर पर टूटे

Highlights Tilak Varma SA vs IND, 3rd T20I: चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। Tilak Varma SA vs IND, 3rd T20I: तिलक वर्मा ने 8 चौके और 7 छक्के मारे। Tilak Varma SA vs IND, 3rd T20I: 56 गेंद में 107 नाबाद रन बनाए।

Tilak Varma SA vs IND, 3rd T20I: भारतीय मध्यक्रम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बार शतकीय पारी खेली। तिलक ने कमाल के साथ धमाल कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी बॉलर पर टूट पड़े। 56 गेंद में 107 नाबाद रन बनाए। इस दौरान 8 चौके और 7 छक्के मारे। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 25 गेंद में 50 रन कूटे। भारत ने टॉस हारने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 220 रन की जरूरत है। चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने परिस्थितियों और पिच का भरपूर फायदा उठाया है।

एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 230-240 से अधिक का स्कोर हासिल कर लेगा, लेकिन बीच के ओवर में कई विकेट गिरे। सैमसन ने लगातार शून्य पर आउट होना। तिलक और अभिषेक ने पावरप्ले में गेंदबाजी को धो दिया। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने भारत को शानदार शुरुआत दी और 107 रन की साझेदारी की।

2024 में टी20 में भारत के लिए आठवां 200+ स्कोर है। किसी टीम द्वारा सबसे अधिक है। 2022 में बर्मिंघम बियर्स, 2023 में भारत और 2024 में जापान के सात-सात को पीछे छोड़ दिया। सीरीज में सूर्यकुमार यादव को तीनों बार आउट एंडिले सिमलेन ने किया।

2018 में जॉबर्ग में 78/2 के बाद भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए T20I में दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर रहा। 2024 में संजू सैमसन 2022 में जिम्बाब्वे के रेगिस चकाब्वा के बाद एक कैलेंडर वर्ष में पांच शून्य हासिल करने वाले पूर्ण सदस्य पक्ष के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए।

टी-20 करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाना (भारतीय खिलाड़ी)

जोफ्रा आर्चर की गेंद पर सूर्यकुमार यादव अहमदाबाद 2021

रमनदीप सिंह एंडिले सिमलेन सेंचुरियन 2024।

सिमलेन ने भी डरबन में इस सीरीज के पहले टी20I में अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने टी20I करियर की शुरुआत की थी। 2024 में भारत के लिए पांचवां व्यक्तिगत शतक है। 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और 2023 में भारत के साथ टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में किसी टीम द्वारा संयुक्त रूप से सबसे अधिक शतक हैं।

भारत के लिए T20I शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ीः

21 वर्ष 279 दिनः यशस्वी जयसवाल 100 बनाम नेपाल हांग्जो 2023

22 वर्ष 5 दिनः तिलक वर्मा 100* बनाम एसए सेंचुरियन 2024

23 वर्ष 146 दिनः शुभमन गिल 126* बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2023

23 वर्ष 156 दिनः सुरेश रैना 101 बनाम एसए ग्रोस आइलेट 2010।