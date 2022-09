ICC T20 World Cup 2022: '...अपने देश को नीचा दिखाना होगा', टी20 विश्व कप में टीम इंडिया में जगह नहीं, वीडियो वायरल

Highlights टीम इंडिया का विरोध करने का फैसला किया है। केरल के 27 वर्षीय खिलाड़ी संजू सैमसन को चार रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया था। बीसीसीआई ने संजू सैमसन को इंडिया ए की कप्तानी सौंप दी है।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आईसीसी टी20 विश्व कप में इस खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। फैंस काफी नाराज हैं और टीम इंडिया का विरोध करने का फैसला किया है। फैंस से संजू ने भावुक अपील की हैं।

केरल के 27 वर्षीय खिलाड़ी को चार रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया था। इस बीच बीसीसीआई ने सैमसन को इंडिया ए की कप्तानी सौंप दी है। फैंस का कहना है कि सैमसन को आर पंत या उपकप्तान केएल राहुल के स्थान पर होना चाहिए। दोनों खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हैं।

Sanju Samson is an incredible and down to earth human being.pic.twitter.com/Xaln77a77d