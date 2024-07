Highlights जुलाई के अंत तक टीम इंडिया को मिलेगा नया कोच नाम का खुलासा अभी नहीं, 27 जुलाई से श्रीलंका दौरा उम्मीद है कि पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे

New head coach for the Indian cricket team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस महीने के अंत में श्रीलंका में शुरू होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए मुख्य कोच की नियुक्ति की घोषणा करेगा। हालांकि नए कोच की पहचान अज्ञात है। बोर्ड ने अभी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया है कि टीम इंडिया के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह कौन लेगा। उम्मीद है कि पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने दो उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया था।

पीटीआई ने जय शाह के हवाले से बताया है कि कोच और चयनकर्ता दोनों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। नया कोच श्रीलंका दौरे से टीम से जुड़ेगा। फिलहाल वीवीएस लक्ष्मण टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं। जय शाह ने बताया है कि क्रिकेट सलाहकार समिति ने साक्षात्कार लिया है और दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने जो भी फैसला किया है उसी को बोर्ड भी मान्यता देगा।

सीएसी ने इस हाई-प्रोफाइल पद के लिए पूर्व खिलाड़ियों गौतम गंभीर और भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्ल्यूवी रमन को शॉर्टलिस्ट किया था। भारतीय क्रिकेट टीम 27 जुलाई से तीन टी20 और तीन वनडे मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी।

बता दें कि आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार 29 जून को खत्म करके भारतीय टीम टी20 विश्वकप अपने नाम कर चुकी है। इसी के साथ कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। द्रविड़ अब भारतीय टीम को कोचिंग नहीं देंगे।

भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम नहीं चूकी।